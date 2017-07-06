Сберегательное поведение россиян изменилось: два года назад граждане откладывали деньги, а сейчас расходуют все на текущие нужды. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в марте 2017 года.

Россиянам довольно сложно определить, насколько сейчас хорошая экономическая ситуация для сбережений: 40% полагают, что сейчас для этого плохое время, еще 40% дают нейтральную оценку (не хорошее и не плохое). И только 14% считают благоприятной обстановку для накапливания средств. Похожее мнение выражали опрошенные и год назад.

В ситуации экономической неопределенности россияне меняют свои финансовые привычки. Так, за два года сберегательное поведение населения претерпело кардинальные изменения: в 2015 году 47% опрошенных старались сначала откладывать средства, а потом остаток расходовать. А сегодня 46% тратят все деньги на текущие нужды и ничего не сберегают (два года назад таковых было 15%). Доля тех, кто сначала тратит, а затем оставшееся откладывает, остается неизменной (36%). Показательно, что стратегию «тратить все средства и не делать накоплений» наиболее склонны выбирать экономически активные граждане 35—44 лет (51%).

На сегодняшний день сбережения есть у трети россиян (32%). Последние несколько лет доля сберегающего населения колеблется в пределах 27—32%. Стоит отметить, что наиболее склонны сберегать молодые люди 18—24 лет и представители старшего поколения (55 лет и более): в этих возрастных группах доля имеющих накопления — 36—37%, в то время как среди экономически активной группы 35—44-летних таковых только 29%.

Чаще всего люди откладывают средства на всякий случай (53%). Вторая по популярности цель накоплений — отдых или лечение (26%), и эта статья стала актуальной в последнее время (в 2012 году она занимала лишь пятую строчку и ее отмечали только 17%). Третье место в рейтинге наиболее распространенных целей сбережений — ремонт квартиры или дома (18%). Еще 16% копят «на старость», и доля таковых за пять лет снизилась с 24%. Откладывать средства на покупку дорогих вещей предпочитают 13%. Каждый десятый сберегает, чтобы купить недвижимость (9%), причем эта статья стала менее популярна по сравнению с 2012 годом (22%). На образование (свое или близких) копят 7% (вдвое меньше по сравнению с 2012 годом — 13%), а на покупку автомобиля — 4% (втрое меньше, чем пять лет назад — 15%).

Почти половина имеющих сбережения (46%) отмечает, что их объем за последний год не изменился. Около четверти сообщили об увеличении накоплений (23%), и почти такое же число отметили, что сбережения уменьшились (27%).

Большинство россиян, имеющих сбережения, признаются, что при исчезновении всех источников доходов накоплений хватит не более чем на три месяца (62%). Только 9% отмечают, что смогут прожить на них более полугода. В 2015 году опрошенные давали такие же оценки.

Треть имеющих сбережения полагают, что в ближайший год их возможности накапливать уменьшатся (33%). Каждый пятый, наоборот, прогнозирует возможный рост (21%). Еще 26% считает, что ситуация не изменится.

«Безусловно, есть факторы, которые влияют на динамику потребления и сбережений населения», — отмечает руководитель направления финансовых исследований НАФИ Ирина Точилинская.

По ее словам, экономическая обстановка последних лет привела к снижению темпов роста доходов населения, а местами — к сокращению рабочих мест, что напрямую сказывается на сберегательном поведении людей.

«Увеличение доли тех, кто тратит все на текущие нужды, связано с недостаточностью денег для осуществления сбережений, — указывает Точилинская. — Это подтверждается ростом доли обязательных платежей и разнообразных взносов в структуре денежных доходов населения, увеличением трат на продукты питания из-за роста цен, а также ростом выдач кредитов населению (в качестве стимулирования спроса, как меры поддержки государства)».

Кроме того, «когда люди предполагают, что в ближайшем будущем возможен рост цен, они начинают больше сберегать. Есть вероятность, что в данном случае, наоборот, население почувствовало стабильность и перестало откладывать».



«На решение потреблять или сберегать влияют также культурные особенности населения и традиции домохозяйств, — указывает эксперт. — Привычка откладывать и создавать «подушку безопасности» в нашей стране не была сильно распространена. Другие данные НАФИ свидетельствуют о невысоком уровне финансовой грамотности, а умение сберегать — один из ее индикаторов».

