Московское УФАС России возбудило в отношении ЮниКредит Банка дело о нарушении закона «О рекламе». В тексте рекламной рассылки финансовая организация не указала часть существенной информации об услуге по снятию наличных без комиссии, говорится в сообщении антимонопольщиков.

В Московское УФАС поступило заявление физического лица о том, что в канун Нового года на его телефонный номер поступила реклама от АО «ЮниКредит Банк». В рекламном СМС-сообщении говорилось, что абонент в рамках акции, которая продлится до 15 января следующего года включительно, может снимать наличные со своей кредитной карты без комиссии.

Однако 15 января при снятии наличных со счета гражданина было списано комиссионное вознаграждение банка в размере 390 рублей, что противоречит информации из рекламной рассылки банка.

Финансовая организация пояснила, что операция по снятию наличных с карточного счета была произведена 15 января 2016 года, однако списание средств произошло три дня спустя, когда действие акции уже закончилось. При этом в рекламном сообщении это обстоятельство упомянуто не было.



Московское УФАС России усматривает в действиях ЮниКредит Банка признаки нарушения части 7 статьи 5 закона «О рекламе» — распространение рекламы, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.