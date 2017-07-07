Средние показатели капитализации крупнейших российских банков были стабильны в мае, при этом ряд банков не выполняли требования по капиталу с учетом действующих надбавок, свидетельствуют данные обзора российских банков за пять первых месяцев 2017 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует основные банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Стабильность средних показателей капитала у банков выборки в мае аналитики объясняют тем, что рост кредитования был уравновешен внутренним генерированием капитала. Все десять системообразующих банков выполняли требования к капиталу с учетом действующих надбавок (6,1% по базовому капиталу, 7,6% по основному капиталу и 9,6% по общему капиталу), хотя у Промсвязьбанка был лишь небольшой запас прочности с показателем основного капитала 7,7% (месяцем ранее — 7,8%, свидетельствует предыдущий обзор).

Требования по капиталу к банкам, которые не являются системообразующими (с учетом надбавок), несколько ниже: 5,75%, 7,25% и 9,25% соответственно. Шесть банков из выборки (без учета банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации), как выяснили аналитики, имели показатели капитала выше установленных минимумов, но не выполняли регулятивных требований по надбавкам: Почта Банк, «Российский Капитал», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Московский Индустриальный Банк, Восточный Экспресс Банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк. Неспособность банка выполнить требования по надбавкам к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, напоминают в Fitch. Кроме того, Уралтрансбанк не только не соблюдал требования по надбавкам, но и нарушал в течение 18 дней в мае минимальные требования к основному капиталу (на конец месяца показатель составлял 4,7% при установленном минимуме в 6%), что, согласно российскому законодательству, может привести к вмешательству регулятора в работу банка.

В мае нормативы ЦБ нарушили 16 кредитных организаций Значения обязательных нормативов в мае нарушили 16 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.



По оценкам Fitch, на конец отчетного пятимесячного периода запас капитала (без учета потенциальной будущей прибыли) у 27 банков из выборки (без тех банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу), а пять могли абсорбировать менее 1%: Почта Банк, Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса, УБРиР, Московский Индустриальный Банк и Уралтрансбанк.



В своем отчете Fitch также анализирует апрельскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском и государственном фондировании, в том числе от ЦБ, уровень ликвидности банковского сектора и финрезультаты крупнейших банков.

