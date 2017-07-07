Американские фондовые индексы в четверг показали отрицательную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,94% и составил 2 409,75 пункта. Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,74% до 21 320,04. Высокотехнологичный Nasdaq завершил сессию в минусе на 1% — на отметке 6 089,46.

«Дружно пошли вниз американские индексы на торгах четверга. В составе S&P 500 падение проходило широким фронтом, почти 90% акций закрыли день в «красной зоне». Все 11 секторов снизились во главе с дивидендными на фоне продолжающегося роста ставок на долговом рынке. Доходность десятилетних трежерис почти достигла 2,4%, восстанавливаясь почти без откатов последние семь дней. Доходность немецких десятилеток и вовсе обновила 1,5-летние максимумы. Доходности росли, невзирая на более слабые данные ADP, чем ожидалось. Она сообщила о росте занятости в США в июне на 158 тысяч, тогда как ожидалось 185 тысяч. Публикация протокола заседания ЕЦБ вчера способствовала росту доходностей и укреплению евро. Среди отдельных бумаг отметим просадку на 3,8% в акциях General Electric на сообщениях об обвинениях Еврокомиссии во введении в заблуждение во время сделки по слиянию LM Wind Power», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.