Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил главе Банка России Эльвире Набиуллиной использовать для регулирования криптовалют опыт Японии, признавшей их платежным средством. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию его письма председателю ЦБ.

Япония дала определение криптовалютам и услугам по их обмену, пишет бизнес-омбудсмен: она признала виртуальную валюту не деньгами, а эквивалентом имущественной ценности, которую можно использовать в качестве платежного средства, покупать и продавать неопределенному кругу лиц. Япония также отделила их от электронных денег, у которых есть эмитент, решающий, кто и как будет ими пользоваться. У виртуальных денег эмитента нет, а пользоваться ими может любой, кто их признает.

Криптовалюта (самая известная из них — биткоин) — это программный код, который не регулируется ни одним банковским надзорным органом в мире и не имеет эмиссионного центра. Создают код, или добывают условный ограниченный ресурс, сами пользователи за счет вычислительной мощности компьютера. Криптовалюту можно добыть самостоятельно или купить на зарубежных торговых площадках.

Японское регулирование вылилось в три основных пункта, пишет Титов. Во-первых, страна стала регистрировать операторов, обменивающих криптовалюты на реальные деньги. Поставщики услуг по обмену криптовалют должны проверять трансакции (включая данные о клиентах) и сообщать о тех, что вызывают подозрение, хранить протоколы проверок. Это должно защитить от использования криптовалют для отмывания «грязных» денег. Во-вторых, Япония защитила права продавцов и покупателей криптовалют. Она разделила управление денежными активами и криптовалютами и обязала проводить для этого аудит. Также Япония внедрила процедуры работы с претензиями.

ЦБ начал работу над созданием виртуальной валюты Центробанк занимается изучением возможностей создания виртуальной национальной валюты, сказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках Петербургского международного экономического форума.

Наконец, регулирование коснулось НДС. Япония освободила от него операции по обмену виртуальных валют на деньги, а при использовании ее как платежного средства НДС должен начисляться. В сделках с обычной валютой налоговая база исчисляется исходя из суммы выплаченного, а для виртуальных валют она должна зависеть от рыночной цены актива или услуги. Как быть с налогом на прибыль и корпоративным налогом, взимаемым со сделок с использованием виртуальных валют, японское Национальное налоговое агентство пока не уточнило, пишет Титов: совет по стандартам бухучета Японии задумался о новых правилах в связи с появлением виртуальных валют.

Российские Минфин и ЦБ пока обсуждают будущее криптовалют. Представитель Минфина пообещал в ближайшее время представить предложения в правительство.