На азиатских фондовых торгах в пятницу наблюдается отрицательная динамика ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:26 мск на 0,43% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 19 907,47 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,36%, до 25 373,8, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 206,99 пункта, уменьшившись на 0,17% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в минусе на 0,21% — на отметке 3 219,57. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,27% и равняется 2 381,39 пункта.