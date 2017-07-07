«Бинбанк диджитал» (ранее — «Бинбанк кредитные карты») планирует выйти со своим кредитным продуктом в магазины группы «Сафмар». Развивать кредитование в сетях банк будет в необычном формате, пишет «Коммерсант».

«Принципиальное решение выходить в розничные сети самостоятельно, без помощи партнеров, принято», — рассказал изданию близкий к акционерам «Сафмар» источник. Также, по его словам, принято решение по формату кредитования в сетях. «Это будут не типичные POS-кредиты (кредиты наличными на покупку товаров), а кредитные карты с одобренным лимитом, покрывающим сумму покупки», — уверяет другой собеседник газеты, знакомый с проектом. Согласно планам акционеров, реализовать проект планируется уже к концу этого года. От официальных комментариев в группе отказались.

Вопрос о том, чтобы вывести «дочку» Бинбанка на новый рынок, встал после того, как акционеры «Сафмар» Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов стали собственниками трех крупнейших сетей бытовой техники и электроники: «М.Видео», «Техносила» и «Эльдорадо». До конца года сети планируется объединить на базе «М.Видео» под управлением компании «Сафмар Ритейл».

К выбору продукта для торговых сетей банк подошел нестандартно: традиционно банки кредитуют покупателей через кредиты наличными, а не кредитные карты. Это более простой продукт с прогнозируемым графиком погашения и расчетом суммы переплаты. Однако для банка кредиты наличными — продукт менее выгодный (ставки по кредитам наличными ниже, чем по кредиткам).

Кроме того, исторический акцент именно на кредитах наличными в сетях не случаен, указывают эксперты, и использование для этих целей кредитных карт может существенно уменьшить объемы продаж. По мнению экспертов, покупатель психологически не готов к получению в магазине займа «многоразового использования», каковым является кредитка, потому что это не соответствует его текущим планам.

Таким образом, несмотря на амбициозные планы акционеров по освоению нового для «дочки» Бинбанка рынка, эксперты уверены, что в течение ближайшего года-двух лидерам отрасли ничего не угрожает.

