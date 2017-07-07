Парижский уголовный суд приговорил латвийский Rietumu banka по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу в 80 млн евро. Об этом сообщает Baltic Times.

Кроме того, суд запретил банку в течение пяти лет осуществлять банковскую деятельность на территории Франции за пособничество в уклонении от уплаты налогов.

Главным обвиняемым по делу проходит бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, организовавший схему уклонения от налогов. Суд приговорил его к пяти годам (трем из них — реального, двум — условного) тюремного заключения. Также он должен выплатить штраф в 3 млн евро.

Следователи подозревают банк в отмывании более 850 млн евро (964 млн долларов) в период с 2007 по 2012 год. По данным правоохранителей, Бенсусан освобождал от налогов через офшорные компании пользователей банка.

Согласно сайту банка, Rietumu занимает третье место по объему активов, второе — по размеру полученной прибыли в Латвии. Банк был открыт в 1991 году.