«Лаборатория Касперского» не зафиксировала атак нового вируса для устройств на операционной системе Android на своих пользователей, сообщил ТАСС антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Ранее в четверг компания Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений) сообщила о новом вирусе на Android, который используется для хищения денег у пользователей СМС-банкинга. Причем антивирусы не распознают это приложение как вредоносное, отмечали в Group-IB. Как пояснял руководитель отдела динамического анализа вредоносного кода Group-IB Рустам Миркасымов, в компанию обратились сотни пользователей, устройства которых были заражены новым вирусом. При этом, чтобы запустить вирус, пользователь сам должен дать разрешения программе на различные действия, в том числе заменить собой официальную программу для обмена СМС.

По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского», этот вирус имеет стандартный механизм распространения при помощи социальной инженерии. «В этом нет ничего сверхнового. Более того — это самый распространенный механизм заражения, которому мы активно противодействуем нашими защитными решениями: мы проверяем ссылки из СМС и блокируем переходы по зловредным ссылкам», — рассказал Чебышев. «При этом мы пока не видели ни одной попытки атаки этого троянца на наших пользователей», — добавил он.

В пресс-службе Сбербанка, комментируя появление вируса, сообщили ТАСС, что «средства клиентов банка надежно защищены современными системами антифрода и встроенным в «Сбербанк Онлайн» антивирусом». «При этом мы осознаем, что важно уделять особое внимание вопросам повышения киберграмотности клиентов. Знание элементарных правил кибербезопасности поможет клиентам защитить себя и свои средства», — добавили в Сбербанке.

Представитель пресс-службы ВТБ отметил, что клиентов ВТБ и ВТБ 24 новый вирус также не затронул, поскольку услугу СМС-банкинга эти банки не предоставляют.