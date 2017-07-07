Банк России с 7 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Легион» (регистрационный номер 3117, Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.

«Основным направлением деятельности АКБ «Легион» (АО) являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров. При этом кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ «Легион» (АО) собственных средств (капитала). Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме», — отметили в ЦБ.



Центробанк неоднократно применял в отношении «Легиона» меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

Банк «Легион» не выдает вклады клиентам Столичный банк «Легион» не выплачивает деньги клиентам. В одном из отделений в телефонном разговоре объяснили проблемы с выдачей денег с депозитов техническими причинами. В «Народный рейтинг» Банки.ру также поступили жалобы на банк.

Ранее сообщалось, что банк «Легион» не выплачивает деньги клиентам. В одном из отделений в телефонном разговоре объяснили проблемы с выдачей денег с депозитов техническими причинами. В «Народный рейтинг» Банки.ру также поступали жалобы на банк. В сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации 3 июля, банк обращал внимание клиентов на то, что «все средства, находящиеся на счетах, в полном объеме отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах, несмотря на то, что возможность распорядиться ими в настоящий момент затруднена».



В банке также частично не проходили платежи и переводы. В пятницу, 30 июня, в Банки.ру обратились несколько розничных клиентов финучреждения, пожаловавшихся, что в этот день им не удалось осуществить платежи и переводы через кредитную организацию. Сотрудники банка подтвердили наличие сложностей и объяснили это «проблемами со связью».

Банк «Легион» — участник системы страхования вкладов.