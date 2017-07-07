Ассоциация российских банков (АРБ) предложила передать полномочия Роспотребнадзора по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанку. Об этой инициативе «Известиям» сообщил президент банковской ассоциации Гарегин Тосунян. По его словам, Банк России является наиболее компетентной организацией в вопросе регулирования финансовых услуг.

Сегодня интересы граждан при использовании финансовых продуктов защищают Гражданский кодекс и принятый в начале 1990-х закон «О защите прав потребителей». Жалобы граждан поступают в Роспотребнадзор и Центробанк, однако регулятор не имеет юридических прав на разрешение споров. По решению Верховного суда на кредитные организации распространено действие закона о «Защите прав потребителей», при этом специального законодательства по защите потребителей финансовых услуг в России нет. Соответственно, эта сфера передана Роспотребнадзору, который сейчас занимается, по словам Тосуняна, «американскими окорочками, польской говядиной, грузинским вином и одновременно депозитами, страховками и ценными бумагами».

«Поэтому мы и предлагаем принять специальный закон, потому что считаем, что среди всех организаций наиболее компетентной в вопросе регулирования финансовых услуг является Банк России», — заявил Тосунян. Он также отметил, что закон о «Защите прав потребителей» почти не касается финансовой сферы.

Новый закон, по его словам, участники финансового рынка планируют разработать совместно с Банком России, дав определения финуслугам, а также прописав способы защиты потребителей по каждому продукту. Первая версия такого закона может быть разработана уже в 2017 году.

В Банке России сообщили, что рассмотрят предложения АРБ, но также напомнили, что у регулятора нет права законодательной инициативы. «Необходимо отметить, что существующий закон «О защите прав потребителей» нуждается в анализе относительно необходимости внесения дополнений и изменений, связанных с появлением в последнее время ряда новых финансовых продуктов и услуг, которые не были учтены при разработке первоначальной версии закона», — отметили в пресс-службе ЦБ.



Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев напомнил, что кроме закона «О защите прав потребителей» в России действует и закон о защите прав инвесторов, который наделяет полномочиями по защите прав потребителей финансовых услуг Банк России. Также интересы клиентов защищают и саморегулируемые объединения финансовых организаций, а в скором будущем, по его словам, в стране планируется появление финансового омбудсмена.