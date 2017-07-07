Мосгорсуд продлил до 5 октября арест бывших совладельцев Нота-Банка Дмитрия и Вадима Ерохиных по делу о хищении средств вкладчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Дмитрию и Вадиму Ерохиным срок содержания под стражей до 5 октября», — сказал представитель суда.

Кроме того, в рамках этого дела под стражей находится гадалка Нона Михай, срок ареста которой установлен до 18 августа.

Давшие показания на подозреваемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко бывший финансовый директор Нота-Банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса находятся под домашним арестом.

Следствие считает, что Захарченко предупредил руководство Нота-Банка о предстоящем обыске. Дело полковника приобрело общественный резонанс, поскольку в его квартире обнаружили 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых высокопоставленный сотрудник МВД объяснить не смог.

Полиция в рамках уголовного дела Нота-Банка на данный момент расследует четыре эпизода: два по мошенничеству и еще два по растрате. Ранее сообщалось, что «дыра» в банке после отзыва лицензии у кредитной организации в ноябре 2015 года составила 26 млрд рублей.

Гадалка Михай обвиняется в пособничестве мошенничеству путем советов руководству банка при помощи карт таро и кофейной гущи.