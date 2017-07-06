Хакеры, предположительно ответственные за кибератаку вирусом Petya, предлагают купить ключ шифрования, который сможет разблокировать файлы на зараженных компьютерах. Об этом сообщает Motherboard.

Petya относится к разряду вирусов-стирателей, поэтому удаляет большую часть файлов, но некоторые данные еще можно спасти с помощью дешифратора. Хакеры продают его за 100 биткоинов, это около 260 тыс. долларов.

Motherboard отмечает, что злоумышленники дешифровали один из зараженных файлов для редакции бесплатно, чтобы доказать, что ключ подлинный.