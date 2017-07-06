Хакеры, предположительно ответственные за кибератаку вирусом Petya, предлагают купить ключ шифрования, который сможет разблокировать файлы на зараженных компьютерах. Об этом сообщает Motherboard.
Petya относится к разряду вирусов-стирателей, поэтому удаляет большую часть файлов, но некоторые данные еще можно спасти с помощью дешифратора. Хакеры продают его за 100 биткоинов, это около 260 тыс. долларов.
Motherboard отмечает, что злоумышленники дешифровали один из зараженных файлов для редакции бесплатно, чтобы доказать, что ключ подлинный.
Анализ, проведенный экспертами «Лаборатории Касперского», показал, что у жертв компьютерного вируса-шифровальщика Petya (он же NotPetya, он же ExPetr) изначально не было шансов вернуть свои файлы. Об этом говорится в посте, размещенном в блоге на сайте антивирусной компании.