Повышение пенсионного возраста по формуле «65/63» для мужчин и женщин позволит сократить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд вдвое — с текущих 4% до 2,2% ВВП к 2035 году. Для Минфина это может означать экономию в 1,7 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на расчеты в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина.

Сейчас трансферт в ПФР из бюджета составляет 3,7 трлн рублей, или 4% от ВВП. В 2018 и 2019 годах трансферт из бюджета по планам правительства останется примерно на этом же уровне.

НИФИ Минфина рассчитал два сценария влияния повышения пенсионного возраста на бюджет. Первый — по формуле «63/63», второй — «65/63» для мужчин и женщин. Сейчас возраст выхода на пенсию в России составляет соответственно 60 и 55 лет. В первом сценарии отчисления из казны на сбалансированность пенсионной системы снизятся с 4% до 2,5% от ВВП, или с 3,7 трлн до 2,3 трлн рублей к 2035 году. При общем объеме бюджета России в 15 трлн рублей такая экономия является значительной. Во втором сценарии она будет еще больше: трансферт может снизиться до 2,2% от ВВП, или до 2 трлн рублей.

Автор расчетов, старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук подчеркнула, что если не начать постепенно повышать пенсионный возраст, это приведет к тому, что правительство не сможет индексировать пенсии высокими темпами.

«Поскольку продолжительность жизни растет, численность плательщиков страховых взносов по отношению к количеству пенсионеров снижается. Так что повышение пенсионного возраста неизбежно, иначе нам придется индексировать пенсии очень низкими темпами, в лучшем случае на уровень инфляции», — отметила Омельчук.

Глава Счетной палаты назвала плюсы повышения пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста в России позволит лучше сбалансировать пенсионный фонд в краткосрочном периоде. Об этом в интервью «Известиям» заявила председатель Счетной палаты (СП) России Татьяна Голикова.

По ее подсчетам, повышение пенсионного возраста до 63 лет к 2035 году сократит количество пенсионеров с нынешних 40 млн человек до 37 млн. А число работников на 100 пенсионеров составит порядка 130 человек по сравнению с сегодняшними 110. Если же пенсионный возраст не повышать, то на 100 пенсионеров к 2035 году будет приходиться всего 90 работников. А так как страховые пенсии действующим пенсионерам платятся за счет страховых взносов работающего населения, то дефицит ПФР станет еще больше, трансферты из бюджета придется увеличивать.

Эксперты согласны, что повышение пенсионного возраста действительно позволит сократить трансферт из бюджета. Однако они отмечают, что эта мера будет иметь краткосрочный эффект — позднее трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше.