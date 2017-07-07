Выплаты вкладчикам банка «Легион», у которого ЦБ в пятницу отозвал лицензию, начнутся не позднее 21 июля 2017 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 13 июля.