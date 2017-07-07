Рейтинговое агенство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Русфинанс Банка на уровне «ВВ+/В» и отозвало их по просьбе банка. На момент отзыва рейтингов прогноз по ним был «негативным», следует из релиза S&P.



«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что банк по-прежнему будет сохранять свои позиции на российском рынке автокредитования и кредитования в точках продаж, а также наши ожидания того, что показатели капитализации банка и его способность генерировать капитал из внутренних источников останутся «очень сильными» в ближайшие 12—18 месяцев. Рейтинги также отражают наше мнение о статусе банка как дочерней компании французской банковской группы Societe Generale («А»/«Стабильный»/«А-1»), имеющей «высокую стратегическую значимость» для материнского банка. Мы ожидаем, что в случае необходимости материнская группа окажет поддержку своей российской дочерней структуре», — говорится в сообщении.

На момент отзыва рейтингов прогноз по ним был «негативным», что отражало возможное давление на показатели капитализации банка в ближайшие 12—18 месяцев, добавили в S&P.