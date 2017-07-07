Рейтинговое агенство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Русфинанс Банка на уровне «ВВ+/В» и отозвало их по просьбе банка. На момент отзыва рейтингов прогноз по ним был «негативным», следует из релиза S&P.
«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что банк по-прежнему будет сохранять свои позиции на российском рынке автокредитования и кредитования в точках продаж, а также наши ожидания того, что показатели капитализации банка и его способность генерировать капитал из внутренних источников останутся «очень сильными» в ближайшие 12—18 месяцев. Рейтинги также отражают наше мнение о статусе банка как дочерней компании французской банковской группы Societe Generale («А»/«Стабильный»/«А-1»), имеющей «высокую стратегическую значимость» для материнского банка. Мы ожидаем, что в случае необходимости материнская группа окажет поддержку своей российской дочерней структуре», — говорится в сообщении.
На момент отзыва рейтингов прогноз по ним был «негативным», что отражало возможное давление на показатели капитализации банка в ближайшие 12—18 месяцев, добавили в S&P.
ООО «Русфинанс Банк» — крупный региональный специализированный розничный банк, зарегистрированный в Самаре. Ключевые направления бизнеса — автокредитование, кредитные карты, потребительские кредиты. Финучреждение полностью подконтрольно московскому Росбанку, который, в свою очередь, входит в одну из крупнейших в мире банковских групп Societe Generale. Основные источники фондирования — выпущенные собственные облигации и, в меньшей степени, собственные средства (капитал).
Единственным собственником является Росбанк, контрольный пакет которого, в свою очередь, принадлежит Societe Generale (более 99,4% акций). Русфинанс Банк — крупнейшее кредитное учреждение Самарской области (из 14 зарегистрированных в регионе). С ноября 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 104,33 млрд рублей (64-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,19 млрд, кредитный портфель — 101,05 млрд, обязательства перед населением — 2,32 млрд.