Московская полиция разыскивает злоумышленников, похитивших банкомат из торгового центра в районе Отрадное. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Как рассказали в ведомстве, поздним вечером 6 июля в полицию от сотрудника частной охранной организации поступило сообщение о грабеже в торговом центре в Сигнальном проезде. «Установлено, что восемь неизвестных в масках вошли в торговый центр и открыто похитили банкомат, после чего погрузили его в автомобиль Dodge и скрылись», — пояснили в пресс-службе.

В столичном главке добавили, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливается сумма причиненного ущерба.