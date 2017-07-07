Российским банкам предложили за 0,5 секунды удаленно верифицировать клиентов с помощью селфи и фотографии паспорта, говорится в совместном пресс-релизе разработчиков технологий обработки и распознавания изображений VisionLabs и Smart Engines.



«Решение позволит распознать текстовые данные документов на мобильных устройствах и в браузере, и сравнить фотографии на документах с селфи клиентов. Это поможет банкам снизить свои риски при дистанционном банковском обслуживании при открытии счетов и принятии решений о выдаче кредитов. Представленная технология — это еще один шаг навстречу полностью удаленному банковскому обслуживанию, так как происходит не только идентификация пользователя по лицу, но и сверка лица и паспорта», — отмечается в сообщении.

Для работы на российском рынке технология позволяет производить обработку паспорта гражданина РФ, всех действующих видов водительских удостоверений, заграничного паспорта, а также СНИЛС, СТС и банковских карт. Система также поддерживает национальные документы США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Израиля, Китая, Индии, Японии, Казахстана и других стран мира.

В пресс-службе VisionLabs добавили, что алгоритмы устойчивы к возрастным изменениям, бородам, очкам, яркому макияжу, показывают высокую достоверность распознавания даже при слабом освещении и работе с самым простым оборудованием (камеры от 0,3 Мп). Они позволяют с одинаково высокой точностью распознавать как черно-белые, так и цветные изображения.

Банк может сверить фотоизображение клиента по своей или межбанковской базе данных через бюро кредитных историй на предмет соответствия данных клиента и фотографии, которая есть в паспорте. Сравнение лиц на изображениях осуществляется уже на сервере, добавили в VisionLabs.