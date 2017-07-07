ПИР Банк предлагает вклад «Срочный 2017». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 370 дней.
Доходность составит 7% годовых. Возможны дополнительные взносы суммами от 3 тыс. рублей не менее чем за 30 дней до окончания срока депозита. Расходные операции и пролонгация договора на новый срок не предусмотрены.
Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.
«При досрочном расторжении договора от 181 дня до даты, предшествующей дате окончания вклада, проценты выплачиваются из расчета 1% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчетов» (ПИР Банк) — небольшая по размеру активов московская кредитная организация. Крупнейшим источником фондирования банка выступают вклады населения, а розничное кредитование формирует основную долю в активах. Существенная часть бизнеса приходится на корпоративный блок: расчетно-кассовое обслуживание, привлечение средств и кредитование.
На сегодняшний день владельцами банка являются Виталий Паскаль (18,85% в уставном капитале), член совета директоров банка и соучредитель некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Лесные Дали — 2» Леонид Болховитинов (14,95%), Сергей Стецюк (9,99%), директор МНАНО «Московский Международный Центр Предпринимательства» Владимир Зубрилин (9,60%), Елена Зубрилина (9,60%), Эдуард Джаримов (9,49%), член совета директоров ПИР Банка, основной акционер банка «Форштадт» и владелец группы «Манолиум» Арам Екавян (9,40%), Игорь Батищев (7,80%), соучредитель фонда выпускников МГИМО и коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Юрий Монастырский (7,79%), председатель совета директоров банка, генеральный директор ООО «Инвестмент Менеджмент Групп» Роман Мягких (2,13%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 3,59 млрд рублей (333-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,02 млрд, кредитный портфель — 1,92 млрд, обязательства перед населением — 1,84 млрд.