ПИР Банк предлагает вклад «Срочный 2017». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 370 дней.

Доходность составит 7% годовых. Возможны дополнительные взносы суммами от 3 тыс. рублей не менее чем за 30 дней до окончания срока депозита. Расходные операции и пролонгация договора на новый срок не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.

«При досрочном расторжении договора от 181 дня до даты, предшествующей дате окончания вклада, проценты выплачиваются из расчета 1% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.