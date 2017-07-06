Курс евро в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу поднялся выше 69 рублей впервые с ноября 2016 года. По данным на 10:00 мск курс евро расчетами «завтра» увеличился на 32 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 69,04 рубля, курс доллара прибавил 31 копейку, до 60,47 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Укрепление европейской валюты обусловлено публикацией протокола июньского заседания ЕЦБ, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. В протоколе сообщалось, что в ходе последнего заседания 7—8 июня затрагивалась тема сворачивания программы стимулирования.

На российскую валюту давят продажи ОФЗ и дешевеющая нефть, указывает Антонов. «Если в течение первого часа торгов курс доллара останется торговаться ниже 60,45 рубля, то рубль на время отвяжется от нефти», — прогнозирует эксперт.

По его словам, сегодня все внимание участников, торгующих на российских рынках, направлено на саммит G20, где состоится встреча двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Встреча держит в напряжении рынок капитала. Если она пройдет успешно, то курс доллара вернется под отметку 60 рублей. Прогноз на графике отражает успешную встречу. Если зарубежные инвесторы разочаруются в ней, продажи ОФЗ усилятся, курс доллара протестирует уровень 61 рубль», — говорит аналитик. Он допускает, что при дешевеющей нефти возможен тест уровня 61,6 рубля за доллар.

С точки зрения технического анализа доллар имеет потенциал роста к 61—61,5, продолжает эксперт компании «БКС Экспресс» Сергей Гайворонский. По его словам, ближайшее сопротивление по паре проходит рядом с отметкой 60,5, пройти его в условиях слабости национальной валюты будет непросто.

«Пара EUR/RUB продолжает двигаться в восходящем канале, сильная поддержка расположена в районе 69,5. Уйти выше будет непросто, учитывая ограниченный потенциал укрепления против доллара», — комментирует аналитик.

Он замечает, что большинство краткосрочных факторов сейчас против отечественной валюты. «Неожиданный скачок инфляции в июне может спровоцировать снижение темпов смягчения ДКП, что в свою очередь может привести к выходу иностранцев из ОФЗ. Эти факторы вместе с сильной волатильностью нефти, которая нервирует инвесторов, вкладывающих в Россию, смещают риски в сторону ослабления рубля», — говорит эксперт.