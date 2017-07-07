Русский Торговый Банк понизил ставки по некоторым рублевым вкладам.
Доходность «Накопительного» (от 500 тыс. рублей) составит 7,8—8% (ранее — 8—8,2%), а «Сберегательного» (от 300 тыс. рублей) — 7,7—7,9% годовых (прежде — 7,8—8%). Срок депозитов — от 370 до 1 095 дней.
«Бонус Плюс» (от 300 тыс. рублей) при выплате процентов в конце срока оформляется под 8% (вместо 8,2%), а при ежемесячной выплате процентов — под 7,5% (вместо 7,7%) годовых.
Доходность «Удобного» (от 30 тыс. рублей) при выплате процентов в конце срока составит 7—8% (ранее — 7—8,2%), а при ежемесячной выплате процентов — 6,7—7,7% годовых (вместо 6,7—7,9%).
Срок депозитов «Бонус Плюс» и «Удобный» — 370 дней.
Дополнительные взносы предусмотрены для всех вкладов.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 11,01 млрд рублей (206-е место в России), кредитный портфель — 8,04 млрд, обязательства перед населением — 6,99 млрд.