Костромской Аксонбанк вновь подключен к системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом Банки.ру сообщил источник на рынке, знакомый с ситуацией.

Эту информацию обозревателю Банки.ру подтвердили в кол-центре кредитной организации. «Банк работает в полном объеме», — уточнила оператор кол-центра.

О проблемах в Аксонбанке стало известно еще 3 июля. Тогда кредитной организации пришлось ограничить проведение операций из-за следственных действий, которые осуществлялись в отношении ее клиентов.

«СК проводит мероприятия в отношении бывших клиентов банка, счета которых были закрыты в 2015 и 2016 годах. Изъяты серверы, на которых хранится основная банковская информация, из-за чего банк не имеет возможности проводить какие-либо операции. ЦБ решает вопрос о возврате оборудования из Следственного комитета и скорейшем полном восстановлении работы банка. У регулятора нет претензий к банку», — объяснили обозревателю Банки.ру наличие проблем в кредитной организации.

Аксонбанк ограничил проведение операций ​из-за следственных действий​ Костромской Аксонбанк ограничил проведение операций в связи со следственными действиями в отношении одного из клиентов, сообщил Банки.ру сотрудник кол-центра кредитной организации. Отделения банка работают в консультационном режиме. По словам оператора кол-центра, банк рассчитывает восстановить проведение операций «в ближайшее время», но когда именно это произойдет, собеседник Банки.ру ответить затруднился.

На следующий день, 4 июля, Центробанк отключил Аксонбанк от БЭСП. В финучреждении с самого начала ограничения работы заявляли, что ситуация будет разрешена в ближайшее время. Очередное такое заявление было сделано в четверг, 6 июля.

«Областной суд Ярославской области признал незаконным постановление Дзержинского районного суда города Ярославля от 14 июня 2017 года об изъятии серверов ООО «КБ «Аксонбанк»... На данный момент решение об изъятии серверов банка в рамках уголовного расследования в отношении не относящихся к банку юридических лиц признано незаконным. У банка имеется соответствующее решение суда. Банк ожидает возврата незаконно изъятых серверов со стороны СК и надеется возобновить работу в полном объеме в ближайшее время», — отмечали в Аксонбанке.

В итоге в пятницу, 7 июля, Банк России подключил банк к БЭСП.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru



​Аксонбанк ​планирует возобновить работу в ближайшее время​ Аксонбанк ожидает возврата своих серверов и планирует возобновить работу в полном объеме в ближайшее время, сообщили в пресс-службе кредитной организации.