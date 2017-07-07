БКС — Инвестиционный Банк оптимизировал ставку по программе потребительского кредитования «Выгодное предложение». Теперь по тарифу действует единая ставка 22,5% годовых, ранее итоговый размер процента варьировался от 22,4% до 23,3% годовых.

Финансирование в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей предоставляется на срок до пяти лет. Кредит может быть выдан как без обеспечения, так и под поручительство физических лиц. Также клиент может привлечь супругу(а) в качестве созаемщика. Денежные средства можно потратить на любые цели.

«Условия кредитования стали более прозрачными. Ранее ставка определялась индивидуально для каждого клиента, при этом банк не раскрывал факторы, влияющие на размер процента. Теперь для всех новых заемщиков предлагаются единые условия. Действующие клиенты банка могут рассчитывать на более привлекательную ставку: от 16,9% до 20,5% годовых в зависимости от срока кредита» — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

По программе «Рефинансирование» снизилась ставка, действующая на момент выдачи кредита, с 23,3% до 22,5% годовых. После подтверждения клиентом целевого использования займа (необходимо представить справки о погашении задолженности в другом банке) ставка снижается до значения 16,9% или 19,9% годовых в зависимости от количества просрочек по рефинансируемому кредиту.

Программа позволяет рефинансировать до четырех потребительских кредитов или кредитных карт. Сумма заимствования может достигать 1,5 млн рублей, а срок — пяти лет. Залог или поручительство не требуются.

«Преимуществом программ банка является возможность заемщика получить довольно крупную сумму без обеспечения. Также банк лояльно относится к подтверждению дохода. Если размер кредита не превышает 500 тысяч рублей, подтвердить доход можно справкой по форме банка, при кредитовании на большую сумму потребуется справка 2-НДФЛ. Кроме того, можно представить заверенную банковскую выписку по расчетному счету о ежемесячных поступлениях заработной платы, пенсий и других поступлений или иные документы, официально подтверждающие получение дохода в течение последних шести месяцев», — добавила эксперт.

Личное страхование программами не предусмотрено. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).