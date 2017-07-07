Топ-менеджерам банка «Динамичные системы» предъявлены обвинения в растрате 585 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«По данным следствия, в конце апреля 2016 года члены организованной группы, в которую входили контролирующие КБ «ДС-Банк» лица и его руководящие работники, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета семи фирм-однодневок 585 миллионов рублей, то есть все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк». Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер», — говорится в релизе.



В ведомстве отметили, что зачисленные денежные средства члены организованной группы перевели на счета не менее 25 различных организаций в других банках. А за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания.

«В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику. Однако, несмотря на все попытки скрыть следы преступления и оформление в качестве участников банка подставных лиц, следователями по результатам кропотливой работы за совершение хищения в качестве обвиняемых по ст. 160 УК РФ (растрата) привлечены: и. о. председателя правления КБ «ДС-Банк» Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, занимавшиеся приисканием фирм-однодневок», — пояснили в СК.

Синюхин, Вдовин и Кузнецов задержаны и заключены под стражу; Цырульник и Вергизов объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.