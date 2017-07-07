ВТБ Банк Москвы снизил ставки по депозитам для юрлиц.

По «Срочному» банк уменьшил ставки на 0,08—0,25 процентного пункта. Теперь разместить средства можно под 6,38—7,90% годовых. Сроки размещения — от семи до 1 095 дней. Сумма — от 1 млн до 30 млн рублей. Выплата процентов – ежемесячно, в конце срока. Досрочное расторжение депозита, дополнительные взносы, пролонгация не предусмотрены.

По «Депозиту с возможностью досрочного расторжения» ставка снижена на 0,12—0,25 п. п. Средства теперь размещаются под 6,61—7,86% годовых. Сроки размещения — от 31 до 1 094 дней. Сумма депозита — от 100 тыс. до 1 млрд рублей. Выплата процентов — в конце срока. Есть возможность пролонгации. Пополнение и частичное востребование депозита не предусмотрены. При досрочном востребовании депозита проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

По «Депозиту с правом пополнения и частичного снятия» ставка снижена на 0,1—0,17 п. п. Теперь открывается под 5,21—5,31% годовых. Сроки привлечения — от 91 до 547 дней. Сумма депозита — от 100 тыс. до 1 млрд рублей. Сумма первоначального взноса является неснижаемым остатком по депозиту. Выплата процентов — в конце срока. Досрочное расторжение и пролонгация депозита не предусмотрены. Возможен частичный возврат депозита без потери доходности (при условии поддержания неснижаемого остатка).

По «Долгосрочному депозиту с возможностью досрочного расторжения и получения дохода за фактический срок размещения» ставка снижена на 0,35 п. п. и теперь составляет 6,9% годовых. Сроки привлечения — от 366 до 547 дней. Сумма депозита — от 100 тыс. до 1 млрд рублей. Выплата процентов — в конце срока. Пополнение и частичное досрочное востребование депозита не предусмотрены. Есть пролонгация депозита. Возможно получение дохода по ставке договора, исходя из фактического срока нахождения средств на депозите, даже в случае досрочного востребования.