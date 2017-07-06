Чистая прибыль Сбербанка за январь — июнь 2017 года по РСБУ составила 317 млрд рублей, в том числе за июнь — 55,1 млрд. Таковы результаты финдеятельности банка по РСБУ (неконсолидированные данные).



Чистый процентный доход кредитной организации увеличился относительно шести месяцев 2016 года на 6,3% и составил 579,6 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 11,9%, до 162,8 млрд. Расходы на совокупные резервы в июне оказались на уровне 33,7 млрд рублей, в целом по итогам полугодия — 153 млрд, что на 6% больше расходов за аналогичный период 2016-го.

«В июне корпоративным клиентам выдано более 1,065 триллиона рублей — это максимальный месячный объем выдач без учета сезонных всплесков конца года. Всего с начала года выдано 4,5 триллиона рублей, что на 11% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Кредитный портфель увеличился за месяц на 3,2%, или 356 миллиардов рублей. Рост в реальном выражении составил 1,6%. Частным клиентам в июне банк выдал максимальный с начала года объем кредитов — более 170 миллиардов рублей. Всего с начала года выдано порядка 850 миллиардов рублей, что на 20% больше объемов первого полугодия 2016 года. Розничный кредитный портфель увеличился за месяц на 1,2%, или на 53 миллиарда рублей», — говорится в релизе.

Средства юрлиц увеличились в июне на 3,7%, или 193 млрд рублей. Рост в реальном выражении составил 1,4%. Средства физлиц повысились на 2,1%, или 234 млрд рублей. Рост в реальном выражении составил 1,1% и был полностью обеспечен притоком средств в национальной валюте.

«В июне произошло существенное ускорение темпов роста портфеля банка. Так, рост корпоративных кредитов в реальном выражении составил 1,6%, а кредитов физическим лицам — 1,2%. Одновременно с фокусом на оптимизацию расходов это позволило показать высокую рентабельность капитала (22%) и рентабельность активов (3,1%). Придерживаясь консервативного подхода к управлению рисками, резерв под кредитную задолженность крупной международной группы связанных заемщиков в области ретейла был увеличен до 100%», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

