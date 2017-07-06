Базирующийся в Костроме Совкомбанк с 7 июля повысил ставки по вкладам в рублях.

Депозиты «Проценты на проценты» с ежемесячной капитализацией или выплатой процентов и «Постоянный доход» с ежемесячной выплатой открываются теперь под 7,2—7,6% годовых (ранее — под 7—7,2%).

Вклад «Максимальный доход» доступен в данный момент под 8,2—8,6% годовых (прежде — под 8—8,2%). Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Минимальная сумма вкладов — 30 тыс. рублей. Сроки размещения — от одного месяца до года. Во все депозиты принимаются дополнительные взносы. При открытии вклада через интернет-банк ставка увеличивается на 0,3 п. п.