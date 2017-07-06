Базирующийся в Костроме Совкомбанк с 7 июля повысил ставки по вкладам в рублях.
Депозиты «Проценты на проценты» с ежемесячной капитализацией или выплатой процентов и «Постоянный доход» с ежемесячной выплатой открываются теперь под 7,2—7,6% годовых (ранее — под 7—7,2%).
Вклад «Максимальный доход» доступен в данный момент под 8,2—8,6% годовых (прежде — под 8—8,2%). Выплата процентов осуществляется в конце срока.
Минимальная сумма вкладов — 30 тыс. рублей. Сроки размещения — от одного месяца до года. Во все депозиты принимаются дополнительные взносы. При открытии вклада через интернет-банк ставка увеличивается на 0,3 п. п.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 602,40 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 59,07 млрд, кредитный портфель — 128,93 млрд, обязательства перед населением — 247,15 млрд.