Денежная база РФ в узком определении на 30 июня 2017 года составляла 9 трлн 66,5 млрд рублей. Такие данные приводятся в обновленной сводке Банка России.



По состоянию на конец дня 23 июня денежная база была равна 9 трлн 136,1 млрд. Таким образом, она уменьшилась на 69,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.