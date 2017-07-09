Тольяттихимбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта.

Доходность депозита «Спринт» (на 31 день) составит 4,5%, а «Благополучие» (на 181 день) — 6,5% годовых. Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей.

«Копилка» (от 30 тыс. рублей на один год) привлекается под 7%, «Мультивалютный» (от 100 тыс. рублей на один год) — под 7%, а «Сберегательный» (от 50 тыс. рублей на два года) — под 7,5% годовых.

«Изумрудный» (на 181 день) открывается под 6,5%, а «Жемчужный» (на 367 дней) — под 7% годовых. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Оба вклада открываются держателям карт банка.

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

«Рантье» (от 10 тыс. рублей на 181 день) оформляется под 6,5%, а «Пенсионный-Забота» (от 30 тыс. рублей на один год) — под 7% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Капитал» (от 30 тыс. рублей на один год) открывается под 7% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Благополучие», «Копилка», «Мультивалютный», «Изумрудный» и «Жемчужный».