Тольяттихимбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта.
Доходность депозита «Спринт» (на 31 день) составит 4,5%, а «Благополучие» (на 181 день) — 6,5% годовых. Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей.
«Копилка» (от 30 тыс. рублей на один год) привлекается под 7%, «Мультивалютный» (от 100 тыс. рублей на один год) — под 7%, а «Сберегательный» (от 50 тыс. рублей на два года) — под 7,5% годовых.
«Изумрудный» (на 181 день) открывается под 6,5%, а «Жемчужный» (на 367 дней) — под 7% годовых. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Оба вклада открываются держателям карт банка.
Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.
«Рантье» (от 10 тыс. рублей на 181 день) оформляется под 6,5%, а «Пенсионный-Забота» (от 30 тыс. рублей на один год) — под 7% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Капитал» (от 30 тыс. рублей на один год) открывается под 7% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.
Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Благополучие», «Копилка», «Мультивалютный», «Изумрудный» и «Жемчужный».
АО «Тольяттихимбанк» — средний по размеру активов региональный банк, принадлежащий предпринимателю Сергею Махлаю (100%), возглавляющему совет директоров ОАО «Тольяттиазот». Банк ориентирован преимущественно на кредитование и обслуживание местных промышленных предприятий (в том числе аффилированных с собственником), а также их сотрудников. Основными источниками фондирования выступают средства юрлиц и собственный капитал.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 18,66 млрд рублей (157-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,34 млрд, кредитный портфель — 8,99 млрд, обязательства перед населением — 1,15 млрд.