Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и ВТБ запустят проект арендного жилья в комплексе «Сердце столицы» вблизи делового центра «Москва-Сити». Об этом глава ВТБ Андрей Костин сообщил в ходе Московского урбанистического форума.

«Мы с АИЖК уже подписали, и они профинансировали 85 тысяч квадратных метров арендного жилья, которые мы строим на базе двух наших комплексов — Match Point в районе Кутузовского проспекта и «Символ» на Золоторожском Валу. Это действительно достаточно компактное недорогое жилье, которое уже в 2018—2019 годах будет введено в строй. И это уже проект состоявшийся. Точно так же мы планируем дополнительно еще обеспечить в нашем новом проекте «Сердце столицы» тоже проект арендного жилья», — сказал Костин. В АИЖК RNS подтвердили факт переговоров по данному проекту.

Глава ВТБ добавил, что формат арендного жилья очень важен для москвичей. «Купить квартиру не каждый может, а перейти к нормальной цивилизованной аренде — абсолютно необходимо для развития города», — отметил Костин.