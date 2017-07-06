Сергей Клинков назначен директором департамента международного сотрудничества Центробанка, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Приказом председателя Банка России с 10 июля 2017 года директором департамента международного сотрудничества Центрального банка Российской Федерации назначен Клинков Сергей Владимирович», — отмечается в сообщении.

Ранее Клинков занимал должность директора по связям с инвесторами Московской биржи. «Сергей Клинков, директор по связям с инвесторами, после четырех лет работы в нашей компании принял предложение продолжить свою карьеру в Банке России. В самое ближайшее время мы сообщим о новом руководителе направления по связям с инвесторами Московской биржи», — сообщили в пресс-службе Мосбиржи.