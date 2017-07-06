Прокуратура Первоуральска Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении дежурного участка инкассации. Он обвиняется в хищении более 4,2 млн рублей из средств, поступавших в инкассаторских сумках, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, дежурный по Первоуральскому участку Свердловского областного управления инкассации ЦБ РФ присваивал поступавшие на временное хранение деньги с февраля по март 2017 года.

«Денежные средства от организаций поступали в инкассаторских сумках, из которых дежурный по участку часть денежных средств похищал. Чтобы скрыть факт хищения, он из новых поступлений перекладывал денежные средства в предыдущие инкассаторские сумки и направлял для сдачи в банк», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники управления инкассации в отделении Первоуральского участка инкассации провели инвентаризацию, в ходе которой выявили хищение 4,2 млн рублей.

«Денежные средств обвиняемому были нужны для участия в биполярных аукционах (Возможно, речь идет о бинарных опционах. — Прим. ред.). Переводя денежные средства через собственные банковские карты на интернет-площадки, он пытался извлечь прибыль на понижении/повышении курса валют», — указывает Генпрокуратура.

Обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («присвоение, совершенное в особо крупном размере»).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первоуральский городской суд Свердловской области.