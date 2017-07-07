ЦБ установил официальные курсы валют с 8 июля. Курс доллара повысился на 13,66 копейки, составив 60,3792 рубля (60,2426 рубля на 7 июля). Курс евро увеличился на 56,56 копейки, до 68,947 рубля (68,3814 рубля на 7 июля).

Рубль снизился вслед за рухнувшими накануне нефтяными ценами, которые сегодня уже восстановились. По данным на 12:30 мск баррель Brent стоит 48,34 доллара. Котировки перешли к росту после публикации данных по запасам от Американского института нефти.

Курс доллара закрепился выше отметки 60 рублей, констатирует эксперт РосЕвроБанка Евгений Волков. По его словам, отчасти этому способствовал фактор завершающейся недели: инвесторы предпочитают не переносить позиции в рублях на следующую неделю, особенно на фоне предстоящей встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Дополнительное давление на рубль оказывают и падающие цены на нефть. Стоимость барреля Brent просела ниже отметки 48 долларов, что не может не беспокоить инвесторов. По данным на 12:27 мск баррель Brent стоит 47,03 доллара.

«Снижающиеся цены на нефть и сложность прогнозирования итогов встречи Путина и Трампа нервируют инвесторов, в результате чего мы видим распродажу рублевых активов», — резюмирует эксперт.

Кроме того, продолжает он, не внушают уверенности и результаты аукционов Минфина, которые четко демонстрируют падение интереса к российскому долгу. «С учетом того, что Минфин в 600 раз сократил объемы покупки валюты, можно ожидать, что падение рубля продолжится, поскольку в Минфине решили не усугублять этот процесс и отказались от интервенций», — поясняет Волков.

По его прогнозу, на новой неделе падение курса рубля продолжится. В случае негативного новостного фона эксперт допускает подъем курса доллара выше 61 рубля.