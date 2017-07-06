Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, цена барреля Brent опустилась ниже 47 долларов впервые с 28 июня.

Стоимость сентябрьских контрактов на Brent по состоянию на 12:32 мск опустилась на 1,12 доллара, до 46,99 доллара за баррель. К этому времени котировки августовских фьючерсов на нефть WTI снизились на 1,17 доллара и составили 44,35 доллара за баррель.



Цены на нефть не смогли закрепиться на максимальных уровнях за два месяца, поскольку падение запасов в США было нивелировано ростом добычи, констатирует аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Агентство энергетической информации США по итогам прошлой недели зафиксировало падение запасов сырой нефти в стране на 6,3 млн баррелей. «Падение запасов нефти и бензина за прошлую неделю более чем в три раза превысило ожидания аналитиков и стало поводом для роста котировок. Несколькими часами позже, когда был опубликован полный отчет, цены откатились вниз. Причина — рост добычи в США на 86 тысяч баррелей в сутки. Однако эти данные ни о чем не говорят. Неделей ранее добыча снизилась на 100 тысяч из-за профилактических ремонтных работ на некоторых месторождениях. Поэтому речь идет только о восстановлении ранее выбывших мощностей», — подчеркивает эксперт.

По его словам, динамика торгов четверга показала, что контракты Brent пока не готовы закрепиться выше 50 долларов за баррель. «Цены в районе 45 долларов воспринимаются как низкие, а около 50 — как высокие. Вполне возможно, что в этом пятидолларовом коридоре мы проведем ближайший месяц. Закрепиться выше 50 долларов за баррель цены смогут только тогда, когда рынок получит четкие подтверждения, что план ОПЕК+ по балансировке рынка работает. Они поступят ближе к осени», — добавил Полховский.