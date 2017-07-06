В 2016 году «черным лебедем» для российских банков стала сама экономика, сказал ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Дмитрий Мирошниченко в ходе XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции.

«Черный лебедь» — это наша экономика на самом деле... Да, пик (отзыва лицензий у банков. — Прим. ред.) пришелся на прошлый год. Почему он пришелся на прошлый год? Потому что те риски, о которых так долго твердили эксперты, — риски для банковской системы — просто реализовались», — пояснил он.

По его словам, причиной ухудшения состояния банков стало кредитование некачественных заемщиков, участившиеся в связи с ухудшением экономической ситуации неплатежи и иные факторы. «2016 год был годом продолжения нашего кризиса. И этот накопленный эффект сказался, банки посыпались», — подвел итог Мирошниченко.