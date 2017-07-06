Стагнация в экономике может привести к новой волне отзывов банковских лицензий из-за концентрации средств на счетах в госбанках, заявил ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Дмитрий Мирошниченко в ходе XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции.

«Новая волна стагнации в экономике, каких-то проблем и потрясений приведет к прекращению доступа денег, когда деньги будут еще больше концентрироваться на счетах в госбанках, приведет к новому накоплению проблем... Мы увидим очередную волну отзыва лицензий», — считает Мирошниченко.