Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности ОТП Банку на уровне «ruА». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза.

«Среди факторов, оказывающих ключевое позитивное влияние на рейтинг, отмечены высокий уровень достаточности собственных средств (на 1 июня 2017 года Н1.0 равен 16,8%, Н1.2 и Н1.1 — по 13%, минимальный запас по капиталу позволяет покрыть убытки от обесценения не менее 12% совокупного кредитного портфеля), низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 июня 2017 года отношение крупных кредитных рисков к активам за вычетом резервов составило 3,6%) и высокая вероятность поддержки со стороны материнского банка. Агентство отмечает высокий запас краткосрочной ликвидности, диверсификацию ресурсной базы по конечным кредиторам и широкий доступ к источникам дополнительной ликвидности», — отмечается в сообщении.

По мнению RAEX, негативно на рейтинг влияют низкая обеспеченность кредитного портфеля (покрытие портфеля кредитов физлиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 12,9% на 1 июня 2017 года), что обусловлено специализацией банка на необеспеченном потребительском кредитовании.