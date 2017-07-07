Банк «Финсервис» снизил ставку по программам потребительского кредитования. Теперь кредит «На любые цели» выдается под 16—21% годовых, прежде ставка была выше на 3 процентных пункта. Ставка устанавливается в зависимости от суммы и срока кредита. Так, минимальное значение действует при оформлении займа на сумму свыше 3 млн рублей на срок до двух лет.

Максимальный размер кредита не ограничен, минимальный — 100 тыс. рублей. Срок заимствования может достигать пяти лет. Залог и поручительство не требуются. При отказе клиента от личного страхования ставка вырастет на 2 п. п.

По кредиту «Под залог недвижимости» ставка снизилась на 2 п. п. и теперь составляет 15% годовых. Договор можно заключить на срок до десяти лет. Минимальный размер финансирования составляет 500 тыс. рублей, но не менее 25% от стоимости закладываемой недвижимости, максимальный — не ограничен, но не более 75% от стоимости объекта залога.

Имущественное страхование является обязательным, титульное и личное — оформляются по желанию клиента, но при отказе от оформления полисов ставка увеличится на 1 п. п. и 2 п. п. соответственно, при отказе от обеих страховок надбавки суммируются.

«Преимуществом предложений банка «Финсервис» является возможность клиента подтвердить доход альтернативными способами (справками 2-НДФЛ, 3-НДФЛ или по форме банка), однако финучреждение предъявляет довольно строгие требования к возрасту заемщика: на момент окончания кредита возраст женщин не должен превышать 55 лет, мужчин — 60 лет», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).