Банк «Финсервис» снизил ставку по программам потребительского кредитования. Теперь кредит «На любые цели» выдается под 16—21% годовых, прежде ставка была выше на 3 процентных пункта. Ставка устанавливается в зависимости от суммы и срока кредита. Так, минимальное значение действует при оформлении займа на сумму свыше 3 млн рублей на срок до двух лет.
Максимальный размер кредита не ограничен, минимальный — 100 тыс. рублей. Срок заимствования может достигать пяти лет. Залог и поручительство не требуются. При отказе клиента от личного страхования ставка вырастет на 2 п. п.
По кредиту «Под залог недвижимости» ставка снизилась на 2 п. п. и теперь составляет 15% годовых. Договор можно заключить на срок до десяти лет. Минимальный размер финансирования составляет 500 тыс. рублей, но не менее 25% от стоимости закладываемой недвижимости, максимальный — не ограничен, но не более 75% от стоимости объекта залога.
Имущественное страхование является обязательным, титульное и личное — оформляются по желанию клиента, но при отказе от оформления полисов ставка увеличится на 1 п. п. и 2 п. п. соответственно, при отказе от обеих страховок надбавки суммируются.
«Преимуществом предложений банка «Финсервис» является возможность клиента подтвердить доход альтернативными способами (справками 2-НДФЛ, 3-НДФЛ или по форме банка), однако финучреждение предъявляет довольно строгие требования к возрасту заемщика: на момент окончания кредита возраст женщин не должен превышать 55 лет, мужчин — 60 лет», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 101,94 млрд рублей (66-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,90 млрд, кредитный портфель — 27,95 млрд, обязательства перед населением — 12,64 млрд.