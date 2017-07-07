Банк «Новопокровский» увеличил уставный капитал на 530 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«30 июня Банк «Новопокровский» завершил процедуру увеличения уставного капитала на 530 миллионов рублей. Размер уставного капитала банка по состоянию на 1 июля 2017 года составляет 1 миллиард рублей. Докапитализация позволит банку укрепить свои позиции на финансовом рынке, а также войти в топ-200 российских банков по объему капитала», — говорится в релизе.



«Увеличение капитала позволит нам нарастить объемы банковского бизнеса. Новые возможности увеличения выдаваемых банковских гарантий, принятие рисков по которым, на одного клиента возрастет более чем на 50%, позволят нам в значительной мере улучшить предложения для существующих клиентов и привлечь новых. Интересные программы будут предложены как для крупных корпоративных клиентов, так и для малого бизнеса с выручкой до 100 миллионов рублей. Отдельный акцент будет сделан на развитие таких продуктов как банковские гарантии — онлайн и кредитование под выданные гарантии на исполнение государственных контрактов», — отметил и.о. председателя правления банка «Новопокровский» Андрей Тарасов.