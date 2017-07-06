Процесс очистки банковской системы замедлился, но будет возобновлен через некоторое время, а обычный банковский бизнес будет сокращаться, сказал старший аналитик Райффайзенбанка по финансовым рынкам Денис Порывай в ходе XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции.

«На наш взгляд, глобальная проблема в том, что рост экономики очень вялый, спрос на кредиты низкий, и процентная маржа в будущем в связи со снижением ключевой ставки будет также снижаться. Поэтому возможность для малых и средних банков зарабатывать, обычный банковский бизнес будет сокращаться», — считает он.

«На наш взгляд, этот процесс (отзыва лицензий банков и оздоровления банковского сектора. — Прим. ред.) несколько притормозился, но это не означает, что произошли моментальные изменения, и мы завершили процесс очистки банковской системы. Скорее всего, он будет через какое-то время возобновлен», — добавил Порывай.