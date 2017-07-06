Процесс очистки банковской системы замедлился, но будет возобновлен через некоторое время, а обычный банковский бизнес будет сокращаться, сказал старший аналитик Райффайзенбанка по финансовым рынкам Денис Порывай в ходе XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции.
«На наш взгляд, глобальная проблема в том, что рост экономики очень вялый, спрос на кредиты низкий, и процентная маржа в будущем в связи со снижением ключевой ставки будет также снижаться. Поэтому возможность для малых и средних банков зарабатывать, обычный банковский бизнес будет сокращаться», — считает он.
«На наш взгляд, этот процесс (отзыва лицензий банков и оздоровления банковского сектора. — Прим. ред.) несколько притормозился, но это не означает, что произошли моментальные изменения, и мы завершили процесс очистки банковской системы. Скорее всего, он будет через какое-то время возобновлен», — добавил Порывай.
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИМПЭКСБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков как по размеру активов, так и по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент на 50,02% банк подконтролен Райффайзен-Ландесбанкен-Холдинг ГмбХ, ещё 39,29% акций находятся в публичном обращении, на долю иных акционеров приходится 10,69%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 828,61 млрд рублей (13-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 135,17 млрд, кредитный портфель — 527,59 млрд, обязательства перед населением — 344,49 млрд.