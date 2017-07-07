Россия заняла девятое место среди стран G20 по результатам международного сравнительного исследования финансовой грамотности взрослого населения. Самыми финансово грамотными оказались Франция и Канада. Инициатором проекта стал Минфин РФ, сообщили в пресс-службе аналитического центра НАФИ.



Компоненты финграмотности были изучены в 18 странах — участниках G20 (Австралия, Индонезия, Япония, Великобритания, Германия, США, Бразилия, Канада, Франция, Индия, Республика Корея, Российская Федерация, Южная Африка, Турция, Аргентина, Китай, Италия, Мексика, Саудовская Аравия). Дополнительно уровень финансовой грамотности оценивался в Норвегии и Нидерландах.



По результатам исследования средняя оценка финансовой грамотности по странам G20 составила 12,7 балла из максимального 21. Россия получила 12,2 балла, что немного ниже среднего показателя. Среди стран «двадцатки» выше всего комплексный показатель во Франции (14,9), Канаде (14,6), а ниже всего — в Италии (11) и Саудовской Аравии (9,6).

«В среднем менее половины взрослых (48%) в исследуемых странах набрали пять баллов из семи возможных (пять баллов считаются минимальным уровнем). Наиболее высокий уровень знаний был отмечен в Республике Корее (62% набрали минимальный балл), наиболее низкий — в Южной Африке (31%). В России минимальный уровень финансовых знаний набрали 45% (схожие показатели были получены в Великобритании — 47% и Бразилии — 48%). Знания по некоторым финансовым темам оказались особенно слабыми. Только 42% опрошенных в странах G20 смогли рассчитать сложный процент по вкладу, и только 51% — простой процент по вкладу (в Мексике таковых оказалось 12%, в Аргентине — 22%)», — говорится в сообщении.

Верные ответы на вопрос об изменении стоимости денег в определенный период времени дали 53% опрошенных в странах G20 (65% в России), о проценте выплат по кредиту — 80% (88% в России), по вопросу о риске — 78% (такая же цифра в России), по вопросу о значении инфляции — 77% (67% в России) и по диверсификации форм сбережений — 59% (41% в России), добавили в НАФИ.