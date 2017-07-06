Директор предприятия в Ставропольском крае подозревается в незаконном получении кредита в банке. По данным следствия, она получила 12 млн рублей по подложным документам, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Предварительным следствием установлено, что директор одного из региональных предприятий по изготовлению текстильной продукции по подложным документам, содержащим заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации, получила кредит в банке на сумму 12 миллионов рублей якобы для приобретения объекта коммерческой недвижимости», — говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии взятые на себя обязательства по возвращению долга директор организации не выполнила, а полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. «В результате финансовому учреждению причинен ущерб на сумму более 12 миллионов рублей с учетом просроченного основного долга и процентов за пользование кредитом», — уточняется в сообщении МВД РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ («незаконное получение кредита»).

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой полицейские изъяли вещественные доказательства, изобличающие противоправную деятельность.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.