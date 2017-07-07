Решение по размерам индексации зарплат бюджетникам, не охваченным майскими указами, будет принято осенью, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Он напомнил, что повышение будет 1 января 2018 года и составит, согласно поручениям, не менее 4%.

«Мы расчеты все произвели, сейчас, как вы знаете, прошло правительство, на котором были одобрены бюджетные проектировки, основные направления. И в ходе уже подготовки бюджета, который будет подготовлен в сентябре, точно определимся. Это будет касаться всех иных (не вошедших в майские указы) категорий бюджетников. Я не думаю, что будет какая-то дифференциация, будет определена как минимум четырехпроцентная индексация», — заявил Топилин.

Он добавил, что повышение коснется более 5 млн человек.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в июне заявил о несправедливости того, что часть бюджетников не попала под индексацию зарплат, власти это исправят с 1 января 2018 года.