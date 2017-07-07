В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей одного предприятия о хищении у коммерческих банков 160 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ходе расследования установлено, что в период с июня по декабрь 2014 года двое руководителей одного предприятия привлекли заемные денежные средства коммерческих банков на общую сумму, превышающую вышеуказанную. Однако расходовали они полученные средства на цели, не связанные с хозяйственной деятельностью предприятия, а по своему усмотрению.

«В целях большего привлечения заемных денежных средств у коммерческих банков злоумышленники создали несколько подконтрольных юридических организаций, руководителями которых назначили работников принадлежащего им акционерного общества», — говорится в сообщении. После прекращения исполнения обязательств по кредитным договорам образовавшийся долг обращался на номинальных руководителей и поручителей созданных юридических лиц.

Участникам организованной группы предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»), части 4 статьи 174.1 («легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ.

В качестве возмещения ущерба по данному уголовному делу изъяты автотранспортные средства, ставшие предметом залога по кредитным договорам. Кроме того, на личное недвижимое имущество участников организованной группы (жилые дома и помещения, земельные участки), транспортные средства по решению суда Калужской области наложен арест.