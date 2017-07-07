Российский союз автостраховщиков (РСА) намерен с 1 августа 2017 года ввести в действие новый актуализированный справочник средней стоимости запасных частей, который будет соответствовать практике натурального возмещения в ОСАГО, сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

«Введение в действие актуализированного справочника повлечет уменьшение средней стоимости запасных частей на 8%», — отметил Юргенс.

Предыдущая актуализация состоялась более месяца назад (1 июня 2017 года). Эта версия оставила среднюю стоимость запасных частей на прежнем уровне, что было важно в условиях подготовки к реализации поправок к закону об ОСАГО по приоритезации натурального возмещения, которые вступили в силу 28 апреля 2017 года, пояснил Юргенс.

«Недостатком этой версии справочника средней стоимости запасных частей является то, что она, как показал анализ, не совсем учитывает актуальное состояние рынка запасных частей, который стремительно меняется в условиях колебания курсов валют, выхода на рынок новых поставщиков и так далее», — заявил президент РСА.

За прошедшие два месяца страховщики работали со СТО по согласованию порядка работы с целью обеспечения восстановительного ремонта автомобилей на условиях и в порядке, установленных законом. Выяснилось, что при оплате стоимости работ в новых условиях могут использоваться актуальные цены на запасные части, исследование которых было проведено в марте — апреле 2017 года. Именно эти данные и легли в основу версии справочника, которая будет применяться с 1 августа 2017 года, добавили в РСА.