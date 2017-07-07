Банк России не поддерживает предложение АРБ об исключении Роспотребнадзора из числа субъектов защиты прав потребителей на финрынке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.
«Банк России получил соответствующее обращение АРБ. Взаимодействие Банка России и Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг крайне продуктивно, и мы не поддерживаем предложение об исключении Роспотребнадзора из числа субъектов защиты прав потребителей на финансовом рынке», — говорится в сообщении.
Ранее об этой инициативе «Известиям» сообщил президент банковской ассоциации Гарегин Тосунян. По его словам, Банк России является наиболее компетентной организацией в вопросе регулирования финансовых услуг.
Ассоциация российских банков (АРБ) предложила передать полномочия Роспотребнадзора по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанку. Об этой инициативе «Известиям» сообщил президент банковской ассоциации Гарегин Тосунян. По его словам, Банк России является наиболее компетентной организацией в вопросе регулирования финансовых услуг.