Банк России не поддерживает предложение АРБ об исключении Роспотребнадзора из числа субъектов защиты прав потребителей на финрынке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.

«Банк России получил соответствующее обращение АРБ. Взаимодействие Банка России и Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг крайне продуктивно, и мы не поддерживаем предложение об исключении Роспотребнадзора из числа субъектов защиты прав потребителей на финансовом рынке», — говорится в сообщении.

Ранее об этой инициативе «Известиям» сообщил президент банковской ассоциации Гарегин Тосунян. По его словам, Банк России является наиболее компетентной организацией в вопросе регулирования финансовых услуг.