Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 851 млн рублей экс-руководителей банка «Замоскворецкий», следует из релиза АСВ.



«В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка конкурсным управляющим установлено, что до отзыва у банка лицензии контролирующими лицами принимались решения о предоставлении заведомо невозвратных, необеспеченных кредитов физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. Кроме того, контролирующими банк лицами совершены действия по замещению ссудной задолженности фактически отсутствующим имуществом, не исполнена обязанность по хранению документации банка и ее передаче временной администрации по управлению банком, а также совершены действия, повлекшие возникновение недостачи наличных денежных средств в кассе банк», — говорится в релизе.

Лицензия у «Замоскворецкого» была отозвана 23 июня 2014 года. В ЦБ поясняли, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора, не смог удовлетворить требования кредиторов и не обеспечивал своевременных расчетов по счетам клиентов в связи с потерей ликвидности. Кроме того, Банком России установлена существенная недостоверность отчетности «Замоскворецкого», в том числе недостоверные данные о сумме и длительности неисполненных требований кредиторов и вкладчиков. Еще до отзыва у банка лицензии ряд его клиентов обратились в суд из-за проблем с получением средств, а правоохранительные органы начали проверку в связи с деятельностью столичного допофиса в Даевом переулке. СМИ писали, что среди пострадавших клиентов банка были в том числе известные футболисты.

Недостача в банке «Замоскворецкий» оценена в 1,9 млрд рублей.