Связь-Банк ПАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный банк, 99,77% которого контролирует Внешэкономбанк (ВЭБ). Основными направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует фондирование от своего акционера. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже Связь-Банка рыночному инвестору.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 272,70 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 38,08 млрд, кредитный портфель — 163,98 млрд, обязательства перед населением — 61,56 млрд.