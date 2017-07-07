Александр Зеленов назначен председателем совета директоров Связь-Банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«На состоявшемся заседании совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) в обновленном составе председателем совета директоров избран Александр Зеленов. Заместителем председателя совета директоров Связь-Банка избран Артем Довлатов», — говорится в релизе.
В Москве 30 июня состоялось годовое общее собрание акционеров Связь-Банка. О его итогах банк сообщает в понедельник, 3 июня.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 272,70 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 38,08 млрд, кредитный портфель — 163,98 млрд, обязательства перед населением — 61,56 млрд.