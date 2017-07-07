Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о досудебном урегулировании споров по ОСАГО между страховыми компаниями. Согласно документу, споры будут рассматриваться комиссией, образованной профессиональным объединением страховщиков.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму Верховным судом, «обращение страховых компаний с исками друг к другу о выплате страхового возмещения в порядке прямого возмещения убытков в суд без соблюдения досудебного порядка урегулирования спора между ними необоснованно переносит разрешение спора из сферы профессионального сообщества страховых компаний в государственный суд», напомнили в комитете Госдумы по финансовому рынку.