Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что порекомендует Минкомсвязи назначить замглавы Минэкономразвития Николая Подгузова главой Почты России.

«У вас есть достаточный опыт, который позволяет мне рекомендовать министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову назначить вас на должность генерального директора ФГУП «Почта России», — заявил премьер на встрече с заместителем главы Минэкономразвития.

«Надеюсь, что вы справитесь с этими обязанностями», — добавил Медведев. Он заметил, что Почта России является одним из крупнейших предприятий страны, где работают 350 тыс. человек. «Но самое главное, что от ее деятельности зависит оказание почтовых услуг, услуг связи огромному количеству жителей нашей страны, которые живут в самых разных условиях, что делает работу в этой компании исключительно ответственной», — подчеркнул глава правительства.

В начале июля Никифоров в своем Twitter сообщил, что временно исполняющей обязанности гендиректора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина — первый заместитель генерального директора компании. Контракт Дмитрия Страшнова на посту гендиректора Почты России истек 1 июля. Он возглавлял предприятие с 2013 года.

Как сообщали ТАСС источники в правительстве и телекоммуникационной отрасли, в списке кандидатов на пост генерального директора Почты России пять человек, в том числе сам Страшнов и два заместителя министра экономического развития: Станислав Воскресенский и Николай Подгузов. Слухи об отставке Страшнова появились в начале этого года. В ноябре 2016 года Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

В феврале 2017 года в Следственный комитет были направлены материалы другой прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова. В марте Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая, по версии следствия, рассчитала Страшнову завышенный в восемь раз должностной оклад и завысила размер вознаграждения за 2014 год.